Lazio, Provedel e Carnesecchi all'Olimpico: che intreccio (di mercato) tra i due!

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non si può dire che Sarri non abbia dimostrato occhio e competenza l'estate scorsa, quando doveva mettere giù la lista dei potenziali obiettivi della Lazio tra i pali. Provedel, 20 clean sheet in 36 giornate, è il portiere della Serie A con la percentuale più alta nel rapporto tra tiri e parate. Carnesecchi, invece, è quello che ha effettuato il maggior numero di parate nei cinque principali campionati d'Europa. La storia è conosciuta, i retroscena un po' meno: come riporta la rassegna stampa di Radiosei, sarebbero dovuti arrivare entrambi. L'infortunio alla spalla di Carnesecchi, e soprattutto la risoluzione di Reina, spiazzarono Lotito, costretto a cambiare strategia, spendendo qualche soldo in meno, poiché l'Atalanta non scendeva sotto i 18 milioni per il suo gioiellino. Sarri voleva due nuovi portieri, Lotito riteneva di poter attendere il recupero di Carnesecchi con Reina titolare per una quindicina di partite. Il tecnico s'impuntò e diede il via libera per Maximiano. Dopo una trattativa estenuante, ad agosto arrivò Provedel, il suo vero obiettivo, in scadenza con lo Spezia e preso soltanto a 2,3 milioni. Il terzo nome tra i portieri considerati a Formello era Vicario. Domani l'Olimpico applaudirà Provedel e saluterà Carnesecchi, che all'inizio dell'estate scorsa era considerato un idolo e futuro laziale.

E ora, chiuso il sipario della Serie A, si riprenderà con l'azzurro. Provedel fa parte del listone dei pre-convocati per la Final Four di Nations. Lunedì verrà ristretta per il pre-ritiro in Sardegna e la fase successiva di Coverciano: l'estremo difensore della Lazio e Vicario si giocheranno il terzo posto alle spalle di Donnarumma e Meret. Carnesecchi, invece, è una pedina fondamentale dell'Under 21 di Nicolato.

TORNA ALLA HOMEPAGE