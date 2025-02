Lazio, Provedel o Mandas? I due sempre al centro di riflessioni incrociate

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Negli ultimi tempi, la sfortuna sembra accanirsi su Provedel, tra errori e coincidenze sfavorevoli. Nonostante le critiche, Baroni ha ribadito che il portiere resta il titolare, escludendo dunque cambi imminenti contro il Venezia. Tuttavia, dichiarazioni simili in passato non hanno sempre trovato conferma, come dimostra la gestione della porta in Europa League, in cui dopo un solo match Provedel è stato sostituito da Mandas. Dopo il pareggio col Napoli, l'errore di Provedel in fase di costruzione è stato al centro di varie discussioni, sebbene sia il tecnico spesso a chiedergli di lanciare lungo.

Mandas, intanto, come scrive il Corriere dello Sport, attende il rinnovo (andrebbe a guadagnare circa 800mila euro), ma anche lui non è immune da critiche, soprattutto per alcune incertezze nelle partite europee. Tra i due molti tifosi chiedono a gran voce l'impiego del greco, ma la decisione spetterà a Baroni che dovrà gestire un calendario fitto tra campionato, Coppa Italia ed Europa League. Con tanti impegni ravvicinati, resta da vedere chi difenderà la porta della Lazio nei prossimi incontri.