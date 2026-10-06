Lazio | Provstgaard, gli straordinari non finiscono mai: già 900 minuti in campo

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RASSEGNA STAMPA - Provstgaard non si ferma mai, nemmeno quando lascia Formello. Il difensore ha chiuso la parentesi con la Danimarca aggiungendo altri 360 minuti al suo già ricco bottino stagionale: quattro partite interamente disputate contro Norvegia, Galles, Portogallo e ancora Galles, sempre da titolare e senza mai essere sostituito. Nell'ultimo appuntamento è arrivato anche il premio di migliore in campo. Straordinari e riconoscimenti per il centrale della Lazio, che tornerà a Roma con ulteriore fiducia, ma anche con un carico di lavoro importante nelle gambe.

Gattuso avrebbe preferito una gestione più prudente. Lo aveva fatto capire dopo l'amichevole con la Juve Stabia, spiegando di voler ritrovare i suoi titolari il più possibile preservati. Soprattutto Provstgaard, che dall'inizio della stagione non si è mai fermato: 540 minuti su 540, unico giocatore di movimento della rosa ad aver completato l'en plein.

Con la Danimarca, sottolinea il Corriere dello Sport, il contatore è salito addirittura a 900 minuti stagionali. Un dato che racconta anche la fiducia conquistata dal classe 2003. Gattuso gli ha affidato il centro-sinistra della difesa e il danese ha risposto con personalità, diventando uno dei giocatori più coinvolti nella costruzione dal basso.