Lazio, quanta romanità in questo derby: la colonia biancoceleste si allarga

RASSEGNA STAMPA - Nuovo derby, nuove emozioni. È la seconda volta per Alessio Romagnoli, ha perso il conto ormai Danilo Cataldi. Brividi di stupore, magia e anche un po’ di ansia che oggi proveranno per la prima volta Luca Pellegrini e Romano Floriani Mussolini. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, i due assisteranno alla sfida dalla panchina. Per il terzino ex Eintracht sarà la prima in assoluto vissuta sulla sponda giusta del Tevere, finora sempre e solo sulla panchina dei rivali e mai da protagonista. Spera di riuscirci oggi, magari a gara in corso. Chissà. Sarri potrebbe regalargli l’esordio anche in campionato in un giorno speciale.

