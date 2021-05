Lazio, quella volta che Sarri stregò Lotito dopo la Supercoppa

Il nome di Maurizio Sarri è caldissimo per quanto riguarda la panchina della Lazio, le parti stanno cercando di venirsi incontro per cominciare questo percorso insieme dopo l'addio di Simone Inzaghi. Come sottolinea l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, a pesare sulla volontà di Claudio Lotito di spingere sull'acceleratore per il tecnico ex Juventus potrebbe essere stato anche l'incontro avvenuto a Riyad dopo la finale di Supercoppa contro i bianconeri nel 2019. La Lazio aveva vinto 3-1 al termine di una bellissima partita e il patron biancoceleste era negli spogliatoi a festeggiare il trofeo, ma nessuno della dirigenza juventina gli si era avvicinato per fargli i complimenti. Un solo uomo andò a salutare Lotito mentre saliva sul pullman della Lazio, proprio Maurizio Sarri che in quella occasione colpì il presidente biancoceleste per la sua sportività e le sue buone maniere. Forse un preludio a un rapporto tra i due, sicuramente un ricordo piacevole per Lotito.