Lazio, Radu a un passo dalla storia dei derby: un record nel mirino

© foto di Federico Gaetano

RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri ha trovato una pedina in più, non era così scontato eppure è diventato prezioso nella solidità difensiva della Lazio. Radu a 35 anni non si è mai staccato l'armatura e ha continuato a combattere, anche quando non era la scelta iniziale. È tornato alle origini e ha calzato il ruolo del terzino sinistro. Mai una parola fuori posto, si è sempre allenato al massimo per trovare la fiducia di Maurizio Sarri. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, è salito a quota 422 diventando sempre più il giocatore più presente nella storia della Lazio.

RECORD - Non solo, perché Radu è il giocatore attuale che ha vissuto più volte il derby della Capitale. Da quando è nella Lazio ha subito 10 sconfitte, 6 pareggi mentre in 5 occasioni ha avuto la gioia di esultare su una Roma sconfitta, tra queste la storica vittoria del 26 maggio 2013 in finale di Coppa Italia. Il 20 marzo - se schierato da titolare o entrerà a gara in corso - sarà il suo 22esimo derby. Solo una persona ne ha affrontati più volte di lui con la maglia della Lazio ed è Pino Wilson a quota 23.