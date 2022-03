Lazio, Radu e Luiz Felipe fermi: Sarri deve ridisegnare la difesa

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La sosta per le nazionali non ha portato in casa Lazio buone notizie dall'infermeria. Luiz Felipe è tornato da Coverciano con un trauma distorsivo al ginocchio, mentre Stefan Radu non ha ancora risolto il problema di fascite plantare che lo tormenta da Cagliari - Lazio del 5 marzo. L'italo-brasiliano sta lavorando in piscina e in palestra e la speranza di Maurizio Sarri è di recuperarlo in extremis per il Sassuolo. Il Boss invece è stato sottoposto a trattamenti specifici, ma sente ancora dolore ed è quasi out per sabato.

LE SCELTE - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei Sarri ha ritrovato Acerbi dopo la partita in Turchia e, se non dovesse farcela Luiz Felipe, al suo fianco schiererà Patric. Marusic verrà dirottato a sinistra, mentre Lazzari tornerà dal 1' dopo i due ingressi in corsa contro Venezia e Roma. Hysaj partirà dalla panchina. Devono fare particolare attenzione i diffidati Marusic, Patric e Luiz Felipe, per evitare di prolungare l'emergenza anche contro il Genoa.