Lazio, Raul Moro ha due missioni: salvare la Primavera e convincere Sarri

Una stagione travagliata quella della Lazio Primavera. La squadra allenata prima da Menichini e ora da Calori tra pochi giorni scenderà in campo per l'ultimo atto e per la conquista di una salvezza difficilissima. Tra i più attesi per dare un scossa c'è Raul Moro: lo spagnolo ha esaltato nella prima parte del campionato ma poi è calato nella seconda con sole tre reti in quindici gare. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il diciannovenne dovrà ha due obiettivi: salvare la Primavera e poi convincere Maurizio Sarri.

Per lui la Lazio ha speso nel 2019 6 milioni di euro, un investimento di tutto rispetto ma che ora deve dare una sterzata se vorrà far parte della prima squadra a partire dalla prossima stagione. Moro partirà per il ritiro di Auronzo di Cadore e proverà a convincere il tecnico a puntare su di lui. Sarà per lui il secondo ritiro anche se con Inzaghi non è mai stato preso in considerazione se non per due apparizioni contro la Juventus nel 2020 e contro il Sassuolo in questo campionato. Nel 4-3-3 potrebbe essere impiegato come esterno sinistro del tridente d'attacco. La società è orientata verso il rinnovo del classe 2002 con un contratto che lo legherebbe ai biancocelesti fino al 2026. La missione è iniziata: salvare la Primavera e poi conquistare i grandi.

