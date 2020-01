Lazio, Ravanelli non ha dubbi: "Questa squadra può vincere il campionato"

La Lazio di Inzaghi tiene il ritmo delle grandi, continua a stupire addetti ai lavori ed ex biancocelesti. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, l'attaccante della Lazio del 2000 Fabrizio Ravanelli non vede di buon occhio un raffronto tra l'odierno gruppo biancoceleste e la Lazio di Eriksson, quando il tecnico svedese aveva davvero l'imbarazzo della scelta nel disegnare la formazione. Grazie in particolare ai quattro tenori Luis Alberto, Correa, Milinkovic-Savic e Immobile la Lazio è in questo momento secondo Ravanelli una squadra perfetta, che sa essere concentrata fino all'ultimo minuto e segnare quindi nei momenti finali dei match. Ma tanto da poter puntare allo scudetto? Pochi dubbi per l'ex biancoceleste: "Per me la squadra di Inzaghi può vincere il campionato".. Si continua a sognare, non svegliate il popolo biancoceleste.

