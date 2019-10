Lazio - Rennes, si va verso un Olimpico deserto: ecco il dato spettatori

La prima in casa di Europa League per la Lazio non suscita l'interesse del proprio pubblico. Olimpico deserto, poco interesse e poco seguito. Arriva il Rennes, partita dunque accattivante sulle carte. Orario favorevole, quello delle 21, eppure non ci sono i margini per vedere una cornice degna. Anche i prezzi, 10 euro Curva Nord e Distiniti, 25 euro la Tevere, non hanno favorito una buona risposta del pubblico laziale che si attesterà intorno alle 7mila unità, riporta la rassegna stampa di Radiosei. Un Olimpico deserto, come spesso accade nella prima parte di questa manifestazione.