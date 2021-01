Lazio - Roma, derby per pochi intimi: Mancini tra i presenti all'Olimpico

Quando si associano le parole Lazio-Roma-Mancini è impossibile non tornare indietro a una ventina di anni fa, quando il Mancio fece impazzire tutti con il suo colpo di tacco. Questa sera, tra i pochi intimi che occuperanno i seggiolini dell'Olimpico (450 totali compresi gli staff delle due squadre, steward e giornalisti), ci sarà anche lui, Roberto Mancini, in qualità di CT della nazionale pronto a visionare i giocatori tricolore che si giocano un posto per l'Europeo di questa estate.

GIOCHI DI LUCI - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, per farlo sentire meno solo e sopperire alla mancanza delle coreografie nelle rispettive curve che caratterizzano questa gara, Lotito ha organizzato una proiezione di giochi laser, insieme a una scritta che campeggerà in Tribuna Tevere. Tutto accompagnato dalla musica suonata live dal violinista Andrea Casta e dal chitarrista Jacopo Mastrangelo nel pre partita.

Lazio - Roma, gli uomini copertina a confronto: i numeri di Immobile e Dzeko

Manfredonia: "Vedo la Lazio tra le prime quattro, Luis Alberto e Dzeko possono decidere il derby"

TORNA ALLA HOMEPAGE