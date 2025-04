Lazio - Roma, tutti i numeri: si prospetta un derby infuocato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il derby della Capitale non è mai una partita come le altre, e i numeri lo confermano. Come evidenzia il Corriere dello Sport, la Lazio arriva alla sfida forte di una lunga imbattibilità casalinga contro i rivali: nelle ultime nove gare all’Olimpico, tra tutte le competizioni, i biancocelesti non hanno mai perso (6 vittorie e 3 pareggi), stabilendo così la loro miglior striscia interna nella storia del derby.

La Roma, però, risponde con un altro dato significativo, essendo imbattuta da 15 partite in campionato (11 vittorie e 4 pareggi). Tra le big dei top 5 campionati europei, solo il PSG ha fatto meglio in questa stagione, con una striscia aperta di 28 gare senza sconfitte.

Curioso anche un dato offensivo: negli ultimi 10 derby, solo in un’occasione hanno segnato entrambe le squadre; era il 26 settembre 2021, primo derby di Sarri, e la Lazio si impose per 3-2. Un segnale di quanto spesso queste partite siano chiuse e tattiche.

Infine, un primato poco invidiabile ma rivelatore dell’intensità della sfida: la stracittadina è la partita con più ammonizioni e più espulsioni in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), con ben 366 cartellini gialli e 39 rossi. Un derby che, ancora una volta, promette scintille.