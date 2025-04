Lazio, Romagnoli segna un gol storico: quanti record infranti!

Per un tifoso della Lazio segnare al derby, sotto la Curva Nord, è il sogno di una vita che si realizza. Una pagina di storia che viene strappata dal libro solo per essere appesa in camera e guardarla fissa ogni volta che se ne sente il bisogno. L'apice della lazialità Alessio Romagnoli lo ha toccato baciando lo stemma, prendendosi l'applauso della sua gente, l'abbraccio del popolo di cui fino a qualche anno fa faceva parte, prima che la carriera da calciatore lo portasse a essere profeta di quel sentimento sul campo dell'Olimpico.

I RECORD DI ROMAGNOLI - Alessio Romagnoli segna un gol in un derby che termina in parità, non consegna la vittoria, ma sfonda una serie di record più o meno particolari. Il numero 13, infatti, è il 97° giocatore diverso a trovare la rete con la maglia della Lazio in un derby contro la Roma, il primo difensore dopo quello realizzato a gennaio 2020 da Francesco Acerbi, il suo predecessore nella difesa biancoceleste. Gli unici due centrali a segnare in un derby nel nuovo millennio. Dati, numeri, che rendono ancora più storico il suo gol, il primo di un calciatore della Lazio - come svela Giuseppe Pastore - che ha la parola 'Roma' nel suo cognome, il quinto in generale dopo Mario Romani, Pietro Romagnolo, Marco Romano e Francesco Romano.

MAI COSI' PROLIFICIO - Quello segnato ieri è per Alessio Romagnoli il quinto gol stagionale, il settimo con la maglia della Lazio. Mai nel corso della sua carriera il difensore era riuscito a toccare queste cifre in una sola stagione, confermando il 2024/2025 l'anno calcistico più prolifico per un difensore centrale che nell'arco dell'ultimo mese e mezzo si è rivelato essere il giocatore più feroce in zona gol di tutta la Lazio. Un dato che, in qualche modo, fa anche riflettere.