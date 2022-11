Lazio, Romagnoli tra brividi e batticuore: è pronto a vivere il suo derby

RASSEGNA STAMPA - È "il giorno dei giorni" per Alessio Romagnoli. In estate ha coronato il suo sogno da bambino vestendo finalmente la maglia della Lazio, ma non si è esaurito li. Il sogno continua e oggi vivrà il suo primo derby da tifoso e protagonista in campo, ma dalla parte giusta. È l’appuntamento che aspettava da una vita. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, nelle stracittadine passate, quelle delle stagioni 2012/13 e 2013/14, era in panchina così come il 26 maggio. Una seduta che bruciava, che lo ha costretto a tenere a bada la passione e soffocare l’urlo di felicità. Ora però non deve più farlo, non si deve più nascondere. Può cantare liberamente e a squarcia gola il suo inno, esultare a non finire e gridare a tutti la sua fede. È biancoceleste. Orgoglio di mamma e papà che hanno avuto il coraggio di scommettere su di lui, accompagnandolo sempre nel percorso che gli ha permesso adesso di realizzare il suo più grande desiderio. Chissà come starà vivendo l’emozione di questa gara, saranno brividi per lui. È il suo giorno, tutto da vivere.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE