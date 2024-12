Lazio, Rovella e Guendouzi i soldati di Baroni: conta su di loro per compiere l’impresa

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Rovella e Guendouzi, i soldati di Baroni. Giocano senza sosta da quasi quattro mesi rendendo possibile una galoppata incredibile in campionato, il tecnico conta su di loro per chiudere al meglio il girone d’andata. La Lazio è nelle loro mani, dovranno trascinarla oltre l’ostacolo rappresentato dalle prossime due gare: il big match con l’Atatalanta e il derby del 5 gennaio. I due centrocampisti dovranno stringere i denti, sono l’unica certezza in reparto.

Cataldi non è mai stato rimpiazzato, Vecino si è infortunato, Dele-Bashiru è ancora in fase di adattamento e Castrovilli non ha ingranato. Gestire l’azzurro e il francese non è certo facile per Baroni. Anzi, forse impossibile e per questo si rende necessario un intervento sul mercato. In attesa, anche il club punta su di loro. La crescita dell'ex Juve è stata esponenziale iniziata e per lui, riporta Il Corriere dello Sport, è già una stagione da record. 21 presenze e 1552 minuti in campo tra coppe e campionato, gliene mancano 69 per raggiungere la soglia della scorsa annata. Praticamente sta giocando il doppio, considerando che mancano ancora cinque mesi al traguardo. Guendouzi invece, si sta confermando. 46 presenze e 3269 minuti giocati nella passata stagione, ora è a quota 22 partite e 1789 minuti.

