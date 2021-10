Lazio, Sarri comanda gli straordinari per i difensori: lavoro mirato sulle palle inattive

Poco più di 24 ore e la Lazio scenderà in campo contro l'Inter per il match in programma alle 18:00 allo stadio Olimpico. Mister Sarri ha preparato attentamente la gara e soprattutto ha puntato l'attenzione sulla fase difensiva, vero tallone d'Achille dei biancocelesti dall'inizio di stagione. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei oltre alle classiche lezioni difensive il tecnico toscano ha aggiunto anche un approfondimento sui calci piazzati. La squadra di Inzaghi è una specialista del caso e infatti ha già segnato ben 5 gol, dei 22 totali, da palle inattive. La concentrazione dovrà essere massima da parte di difensori e di Reina stesso tra i pali, sabato si vedrà se gli straordinari hanno sortito l'effetto desiderato.

