Lazio, Sarri e la fiducia a Kamada: contro il Toro può fare la differenza

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Vietato mollare, l'unica soluzione è combattere e nessuno sa meglio di Kamada come farlo. In questo momento, come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, mister Sarri ha una fiducia quasi incondizionata nel giapponese, ancor di più dopo il pareggio contro il Monza, gara in cui il giocatore non è sceso in campo.

Kamada tornerà titolare dal primo minuto contro il Torino con l'obiettivo di regalare alla Lazio la prima vittoria stagionale all'Olimpico proprio come accaduto al Maradona, a patto che gli venga ridata la 6 a maniche lunghe, per non sfidare ancora una volta la scaramanzia.