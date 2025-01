Lazio, scocca l'ora di Dia: non segna da due mesi, ora c'è bisogno dei suoi gol

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Adesso tocca a Dia. Il senegalese torna al centro dell'attacco per la squalifica di Castellanos venerdì 10 contro il Como e ha bisogno di riprendersi la Lazio sulle spalle come fatto fino a due mesi fa: in Serie A non segna, infatti, dal 4 novembre contro il Cagliari all'Olimpico. In mezzo ci sono state giustificazioni più che valide, come lo stop per sospetta malaria prima e una distorsione alla caviglia poi, ma se parliamo di occasioni da gol pesano come un macigno quelle non realizzate contro l'Atalanta. Come scrive il Corriere dello Sport, ora i problemi fisici sono alle spalle e finalmente Dia si sente abbastanza da poter ricominciare a segnare con continuità. Con Castellanos sia il centravanti che la squadra rende meglio, ma a causa delle assenze contro il Como ci sarà un 4-3-3 forzato in cui Dia deve stringere i denti e rimanere al centro dell'attacco. Con la Lazio è a quota 4 gol in 16 presenze in Serie A, il bottino sarebbe potuto essere più sostanzioso, ma in diverse occasioni l'eccesso di foga non lo ha premiato e questo è un aspetto su cui sia il calciatore che Baroni devono lavorare, per il bene della squadra.