Lazio, sconfitta indolore con il Braga: le chicche del match

RASSEGNA STAMPA - La Lazio esce sconfitta dalla trasferta di Braga, valida per l'ultima partita della prima fase di Europa League. Un risultato che però non cambia assolutamente le sorti della squadra biancoceleste, che con l'ottimo rendimento messo in campo fino alla scorsa settimana non solo si è aggiudicata la qualificazione diretta con un turno di anticipo, ma anche il primo posto davanti ad altre 35 squadre. È la prima volta dopo dieci anni (2015/16) che la Lazio non chiudeva una fase a gironi/campionato in questa competizioni con meno sconfitte (nessun ko, poi eliminata agli ottavi).

La disfatta di ieri, come sottolinea il Corriere dello Sport, è la terza sconfitta di fila nelle principali competizioni europee contro squadre portoghesi in trasferta: non era mai successo nella storia della società biancoceleste. Rimanendo in tema trasferte, questa è la prima partita europea stagionale in cui la Lazio non trova la via del gol: l'ultima volta risale alla trasferta in Champions League contro il Bayern Monaco a marzo (3-0).

Infine, la Lazio ha subito ancora una volta un gol nei primi minuti di partita, ma questa volta si tratta del gol più rapido (5' 50'') subito dalla Lazio in Europa League dopo quello di Danny da Costa (3'18'') contro l'Eintracht il 4 febbraio 2018. Considerando le squadre di Serie A, solo il Verona ha fatto peggio della squadra di Baroni per quanto riguarda le reti subite nei primi 6 minuti di gioco (6 gol contro 4). Inoltre, la rete di Horta è stata la sua prima in Europa League dal 3 novembre 2022.