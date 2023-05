Lazio, secondo posto e Supercoppa: ecco quanto valgono

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio vola in Champions League ma l'obiettivo, in queste due ultime gare contro Cremonese e Empoli, è quello di mantenere il secondo posto per un motivo economico e non solo. Come riporta la consueta rassega stampa di Radiosei i biancocelesti l'anno scorso si classificarono al quinto posto ricevendo 9 milioni sotto forma di premio Lega. Il Milan campione ne incassò 17,5, il Napoli secondo e l'Inter terza 12,6 e la Juve quarta 10,5. Tra il secondo e il quarto posto quindi ballano circa 4 milioni, non certo i 10 di cui si è sentito tanto parlare.

Il secondo posto, oltre a un introito economico, permetterebbe alla Lazio anche di accedere alla Supercoppa che con il suo nuovo format prevede le final four a gennaio. Il Napoli campione d'Italia si è già qualificato, lo stesso vale per Inter e Fiorentina finaliste di Coppa Italia. Rimane solo un posto che verrà occupato dalla seconda in classifica: quindi da una tra Lazio e Milan. Alla squadra di Sarri bastano due punti per piazzarsi davanti ai rossoneri. La Lega ha spuntato un contratto da 23 milioni per la Supercoppa, di cui 20 da dividere tra le partecipanti. In totale tra secondo posto e Supercoppa entrerebbero nelle casse biancocelesti circa 9 milioni in più rispetto alla passata stagione.