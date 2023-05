Lazio, senza Tare è Sarri il regista (di mercato). Ma prima secondo posto e Supercoppa

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Una domenica laziale. Oggi, in occasione di Lazio - Cremonese, si festeggerà il decennale del 26 maggio, si riaccoglierà Lulic all'Olimpico e si riospiteranno 63 mila tifosi. Ci sarà certamente la Champions da festeggiare, ma si continuerà anche a lottare per il secondo posto. La Lazio di oggi è la Lazio che sempre si vorrebbe vivere. Ma la concentrazione di eventi e feste non deve distrarre la squadra. Restano, riporta la rassegna stampa di Radiosei, due gare contro Cremonese ed Empoli. Sono punti che devono garantire il secondo posto e il pass per la Supercoppa Italiana. Sarri deve guardarsi dall'Inter per il secondo posto: un arrivo a pari merito favorirebbe i nerazzurri per la migliore differenza reti. Per la qualificazione alla Supercoppa mancano due punti, bisogna fare attenzione al Milan. Ci saranno le finaliste della Coppa Italia e le prime due in campionato, c'è posto anche per la terza poiché l'Inter ha vinto la Coppa Italia.

TARE - LOTITO - E poi bisognerà decidere il futuro, soprattutto quello del ds Tare. Quest'ultimo si rivedrà con Lotito, lunedì scorso avevano concordato di parlare dopo Lazio - Cremonese. Tare aveva espresso la volontà di andare, il presidente si era opposto e gli aveva chiesto di riflettere. Salvo sorprese, Tare comunicherà ufficialmente la decisione di lasciare la Lazio, il contratto scadrà il 30 giugno. Sarri ha già pronta una lista d'acquisti, avrà pieni poteri e toccherà a Lotito nominare un nuovo direttore sportivo: Fabiani è la soluzione interna.

TORNA ALLA HOMEPAGE