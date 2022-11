Lazio, Sergej che ti succede? I malumori per l'assenza al derby si fanno sentire

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Sergej Milinkovic-Savic è fondamentale per questa Lazio. Il primo a rendersene conto è lui stesso, ma deve essere al 100%, non quello visto ieri sera. La delusione di ieri sera è anche frutto del giallo rifilatogli da Manganiello che non lo porterà a giocare il derby. Come riporta la rassegna di Radiosei, ieri sera il sebo ha pagato le polemiche scaturite dall'ammonizione ingiusta che si è riflettuta inevitabilmente sulla sua prestazione di ieri sera. L'unico gol segnato dal Sergente fuori casa è stato quello contro il Midtjylland, poi è rimasto a secco, di reti e di qualificazione. Contro il Feyenoord ieri sera è stato irriconoscibile e la Lazio non se lo può permettere. Nel pieno di una settimana infernale, la squadra di Sarri ha assoluta necessità di ritrovare il suo campione.