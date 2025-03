Lazio, si avvicina il rientro di Castellanos: Baroni spera di recuperarlo in anticipo

RASSEGNA STAMPA - Il rientro di Valentin Castellanos si avvicina ad ampie falcate. L'argentino dovrebbe rientrare prima della sosta, mancano tre partite. Il Taty freme, potrebbe rientrare in anticipo, ma dipenderà dalle risposte che darà quotidianamente il campo. Il Corriere dello Sport svela come un obiettivo realistico potrebbe essere la convocazione in Lazio - Viktoria Plzen, in programma giovedì 13 marzo all'Olimpico. Altrimenti, il rientro verrebbe posticipato di pochi giorni, il 16 marzo a Bologna.

In questo momento Castellanos ancora non è tornato ad allenarsi, lo stesso quotidiano riporta come stia faticando in modo differenziato, alternando le sedute fisioterapiche a quelle in campo per il lavoro di ricondizionamento atletico. Non bisogna forzare i tempi per evitare ricadute, ma quanto pesa la sua assenza per la squadra biancoceleste.

Infatti, in assenza del Taty, le partite sono state sempre decise da altri giocatori, non dal suo sostituto. Pedro, Zaccagni, Isaksen e Romagnoli hanno deciso gli ultimi quattro incontri, contro Venezia e Inter la Lazio non ha segnato. Baroni avrà bisogno di lui, si entra nel vivo della stagione. Finora ha siglato 12 reti in stagione, gliene manca una per raggiungere la doppia cifra in Serie A, ma l'obiettivo rimane la sua miglior stagione realizzativa, quella del 2021 in MLS (19 reti).