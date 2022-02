Lazio, si riparte dal pranzo: patto tra Sarri e la squadra

Maurizio Sarri e la squadra si compattano. Il pranzo di ieri consumato in zona Parioli è un segnale forte di unione tra tecnico e giocatori. È stato lo stesso Sarri a proporlo e a offrire, per premiare i suoi ragazzi che si sono ben allenati durante la sosta del campionato e per rompere il clima pesante degli ultimi giorni. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei è nato un patto per la Lazio, alla viglia di un tour de force fondamentale per la stagione.

CABRAL PRESENTE - Dopo lo spavento per la rapina subita da Toma Basic prima di raggiungere il ristorante, è iniziato il pranzo in un clima conviviale. Presente il neo acquisto Jovane Cabral, non c'erano dirigenti: l'appuntamento è stato riservato a staff tecnico e squadra. Sarri non ha fatto discorsi, non è servito, è bastato l'invito a creare un clima positivo. il mercato è ormai alle spalle, la testa è su Fiorentina - Lazio di sabato e sugli impegni di febbraio decisivi per campionato e coppe.