Lazio, solo una multa a Inzaghi per le frasi blasfeme: sarà in panchina contro il Cagliari

Mister Inzaghi dovrebbe cavarsela solo con una multa. Sembra andare in questa direzione la questione legata all'episodio di blasfemia del tecnico durante il match contro il Sassuolo. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il suo avvocato, Sara Agostini, lavora per il patteggiamento. Il timore era che l'allenatore potesse essere bloccato per due turni di stop e che quindi contro il Cagliari non potesse essere in tribuna. Sembra invece che il tutto possa risolversi con una multa.

