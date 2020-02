Lazio - Spal, biancocelesti contro biancocelesti: quanti intrecci

Biancocelesti contro biancocelesti. In tutti sensi, o quasi, per molti di loro. A partire da Manuel Lazzari: una vita nella Spal, ora intoccabile di casa Lazio. Arrivato a Roma percorrendo la tratta inversa di Alessandro Murgia. Anche per Sandro, eroe della Supercoppa 2017, non è stato un addio semplice. Cresciuto a pane e Lazio, col suo “secondo papà” Inzaghi a fargli da chioccia e ad aprirgli le porte del grande calcio. L'hanno vissuto e meritato insieme, il loro esordio. Poi lo spazio è venuto a mancare, come l'aria, giusto cambiarla per rilanciarsi a Ferrara. Quello che, come ricorda la rassegna stampa di Radiosei, ha tentato Floccari tre anni fa. Tentato e riuscito, scendendo di categoria dopo le esperienze con Sassuolo e Bologna arrivate a margine dell'addio alla Lazio. L'ex attaccante biancoceleste ha trascinato gli emiliani in A, poi li ha salvati. Sarà l'unico punto di riferimento offensivo di Semplici quest'oggi all'Olimpico, complice la squalifica di Petagna e un Cerri ancora da scartare dall'imballaggio. Con Floccari farà coppia Di Francesco. Lui no, il biancoceleste non l'ha mai vestito. Per Di Fra sarà derby, visto che suo padre Eusebio è stato prima calciatore e poi allenatore della Roma: Federico si vestirà di biancoceleste, ma col cuore giallorosso. Ultimo ma non ultimo, Etrit Berisha. Omonimo di chi ha salutato Roma solo pochi giorni fa, come il portiere albanese nell'estate 2016. Atalanta e poi Spal, appunto, per una sfida nella sfida col compagno di nazionale e rivale Thomas Strakosha. Biancocelesti contro biancocelesti, Lazio - Spal sarà anche questo.

