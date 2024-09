Lazio, sprint Noslin: un goal per diventare decisivo

Fonte: Simone Locusta - Lalaziosiamonoi

RASSEGNA STAMPA - Noslin sembra non avere tempo da perdere. Dopo un inizio complicato, con annessa espulsione dopo pochi minuti contro la Dinamo Kiev, è arrivato il momento di farsi perdonare. A 22 secondi dal suo ingresso nella partita contro il Torino, l'attaccante olandese ha siglato il terzo goal della Lazio regalandosi la prima gioia in maglia biancoceleste. È reattivo sulla rimessa laterale per accogliere il pallone ricevuto da Luca Pellegrini, poi il tocco di esterno per Zaccagni che la riconsegna al terzino biancoceleste per il cross, Vecino si fa trovare pronto e Noslin ancor di più: palla ricevuta dall'uruguaiano e piatto in fondo alla rete per il 3-1 della Lazio. Una soddisfazione enorme per Tijjani Nosln che già a Verona aveva dimostrato di saper segnare dei goal decisivi, andando a segno in mezza stagione contro squadre del calibro di Juventus, Milan, Inter, Atalanta e Fiorentina. In poco tempo, come riporta il Corriere dello Sport, è riuscito a lasciare il segno per gli scaligeri, la speranza è che dopo questo goal, arrivato in soli ventidue secondi, possa a fare lo stesso anche a Roma.