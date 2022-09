Lazio, squalifica Cataldi: è possibile il ricorso? Intanto Sarri pensa al sostituto

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ieri il Giudice Sportivo (tra le varie sanzioni) ha squalificato Danilo Cataldi per una giornata per aver "al termine della gara, contestato in maniera scomposta una decisione arbitrale proferendo un'espressione blasfema", questo si legge nella nota ufficiale della Serie A. Secondo quanto riporta la rassegna di Radiosei, il ricorso si può fare, non d'urgenza e in caso di ammissibilità della prova tv. Mancano solo quattro giorni alla sfida col Verona e Sarri si ritrova costretto al tournover con la scelta in bilico tra Marcos Antonio o Vecino. C'è tempo fino a domenica per prendere una decisione e per provare a riavere il suo titolare.