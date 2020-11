Lazio, tamponi e controanalisi: Lotito invia una relazione scientifica alla Uefa

Una situazione difficile quella che sta vivendo la Lazio dalla giornata di martedì. Solo tre giorni fa si è ripetuto, quasi, quanto accaduto la settimana prima: la Uefa ha bloccato alcuni giocatori tra cui Immobile che però domenica era sceso in campo nel secondo tempo contro il Torino. La causa è ormai nota: la differenza di analisi dei tamponi tra la Serie A e la Uefa stessa. La società ha provveduto a fornire tutte le spiegazioni necessarie per dimostrare di non aver violato nessun protocollo. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei inoltre Lotito ha provveduto a inviare una relazione scientifica firmata dal dott. Pulcini, medico sociale del club, e del laboratorio Futura Diagnostica di Avellino che analizza i tamponi che è entrata appunto in conflitto con Synlab che è il centro a cui si affida la Uefa. Lotito si è affidato all'UPAP (Uefa Protocol Advisory Panel) ovvero un comitato composto da virologi, esperti di laboratorio e medici tutti specializzati nella gestione del Covid-19. La richiesta è sempre la stessa ovvero quella di uniformare i test che siano per il mero campionato o per le competizioni europee. Nella lettera inviata dalla società biancoceleste c'era anche la richiesta di effettuare le controanalisi in caso di risultato dubbio proprio come è accaduto nelle scorse settimane per Hoedt prima e Pereira poi che alla fine sono risultati negativi e si sono uniti alla squadra; per questo la Lazio programma sempre il doppio tampone. Nel caso in cui la risposta da parte della Uefa non soddisferà le richieste del patron non è da escludere un'azione legale nei confronti i Nyon

