Lazio, Tare pronto al viaggio con la squadra: il ds tra campo e mercato

Sono giorni di attesa per l'affare estivo che potrebbe rivoluzionare i piani e le casse in casa Lazio. Il ds Igli Tare dorme poco e viaggia tanto: con la chiusura tra una settimana esatta del mercato in Premier, c'è da tenere sotto controllo più fronti tra entrate e uscite. È il mercato degli intrecci, lui si muove con la solita scaltrezza e gioca nell'ombra. Spesso d'anticipo, con nomi non sempre noti anche stavolta per la sostituzione di Sergej (ammesso che parta). La chiusura tra sette giorni in Inghilterra, come detto, lo costringe agli straordinari, per questo Tare è pronto a salire sull'aereo con la squadra, riporta la rassegna stampa di Radiosei. Domani seguirà la squadra nell'amichevole contro il Bournemouth (20,45 ora italiana), vedrà da vicino la prima amichevole estera dei suoi. Con un occhio sempre vigile al mercato, il viaggio potrebbe portare a nuovi incontri utili a chiudere al più presto il puzzle.

LAZIO, MILINKOVIC VERSO LA PANCHINA A BOURNEMOUTH

CALCIOMERCATO LAZIO, NOME NUOVO DALLA PREMIER

TORNA ALLA HOME PAGE