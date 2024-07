Lazio | Tavares infortunato: serve un altro esame per scongiurare lo stop

Fonte: Fabrizio Parascani

La Lazio, in questa sessione di mercato, ha messo segno cinque acquisti tra cui Nuno Tavares sull'out mancino. Il terzino sinistro, durante l'amichevole contro il Trapani, dopo soli venti minuti è dovuto uscire a causa di un problema fisico. Come riporta il Corriere dello Sport, dopo aver effettuato un'ecografia, entro le prossime 24 si sottoporrà anche una risonanza magnetica per fare maggior chiarezza sull'entità del problema.

La Lazio incrocia le dita e spera che il giocatore si sia fermato in tempo. Il terzino ex Arsenal e Nottingham Forrest era partito molto bene al suo esordio in biancoceleste confermando la forza, la tecnica e il dinamismo sull'out mancino fino a quando al 23' del primo tempo ha dovuto alzare bandiera bianca per un dolore al flessore della coscia sinistra. Mister Baroni si augura che l'infortunio occorso al giocatore sia di poco conto e possa tornare presto a disposizione. La speranza e che si possa trattare di un'infiammazione al muscolo, ma come detto toccherà aspettare l'esito degli esami strumentali e solo dopo si potranno definire i tempi di recupero.

