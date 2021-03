Lazio - Torino, settimana decisiva per la sentenza: la situazione

Quella che arriva potrebbe essere la settimana decisiva per la decisione su Lazio-Torino, partita che non è stata giocata lo scorso martedì 2 marzo a causa del blocco dell'Asl imposto al Torino per i casi Covid. Il giudice Mastrandrea ha preso tempo, la gara è ancora sub iudice, non è arrivato nessun 3-0 a tavolino, come sperava la Lazio. I granata basano tutto sull'impedimento per "causa di forza maggiore", come anche ribadito dal presidente federale Gravina. Come si legge sulla rassegna di Radiosei, il giudice prossima settimana dovrà prima decidere il giorno in cui si pronuncerà sul caso, poi emettere la sentenza di primo grado: se sarà 3-0 a tavolino il Torino farà ricorso; viceversa opterà per il rinvio e passerà la palla alla Lega. Intanto, la Lazio sta preparando la memoria e presto, non appena saprà la decisione del Giudice, anche la difesa tramite l'avvocato Gentile da depositare.

Pubblicato il 7/03

