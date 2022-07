Lazio, tra campo e calciomercato: Luis Alberto fatica a carburare

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Luis Alberto non ha l'ispirazione dei giorni migliori. Nelle cinque amichevoli fin qui giocate dalla Lazio lo spagnolo non ha mai convinto fino in fondo, lasciando più di qualche punto interrogativo nella testa dei tifosi. Nella partita contro il Genoa il Mago è partito dalla panchina, entrando nella ripresa e non lasciando traccia della sua presenza. La prestazione generale non ha minimamente aiutato, ma da Luis Alberto ci si aspetta sicuramente di più: secondo tempo piatto, che va a proseguire il trend delle sfide disputate ad Auronzo di Cadore. Il calciomercato sta distraendo il numero 10, la permanenza in bilico è un fattore pesante da gestire.

IL SIVIGLIA - Non è un mistero, Luis Alberto tornerebbe volentieri in Spagna, in particolare a Siviglia. La squadra andalusa è impegnata nella cessione di Koundé al Barcellona in cambio di una cifra di circa 60 milioni: a quel punto i soldi per un assalto ci sarebbero. Rimane da verificare la volontà del ds Monchi di partire con un assalto alle cifre richieste dalla Lazio (almeno 22-25 milioni di euro). In ogni caso Luis Alberto non può farsi distrarre da fattori extra campo: il calciomercato terminerà il 31 agosto e prima di quel giorno si giocheranno parecchie partite. La Lazio ha bisogno del suo Mago, non della copia sbiadita.