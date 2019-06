Lazio, tra esuberi e giovani c'è una squadra da piazzare: 20 pronti a partire

Se da un lato c'è una Lazio che programma acquisti e obiettivi per il futuro, dall'altro il ds Tare dovrà impegnarsi anche per piazzare i numerosi esuberi della rosa. Sono 20, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, tutti incerti riguardo il proprio avvenire. Forse l'unico che potrebbe non considerarsi un vero e proprio esubero è Alessandro Murgia: dopo una prima parte di stagione praticamente sempre in panchina, il prestito alla SPAL gli ha donato visibilità e continuità in Serie A. Sia lui che che il club emiliano vorrebbero proseguire insieme, e tra Lazio e biancoazzurri potrebbe inserirsi anche l'affare Lazzari, se ne parlerà.

GIOVANI - Sono tanti i baby biancocelesti che, probabilmente, non sono pronti per il grande salto e avranno ancora bisogno di esperienza per farsi le ossa nei campionati inferiori. Tra questi ci sono tre ex fuoriquota della Primavera: i due difensori Silva e Baxevanos, e il centrocampista centrale Mohamed. Andranno tutti girati in prestito. Stesso destino in cui dovrebbero incorrere i già prestati in questa stagione Adamonis (Casertana), Filippini (Cavese), Bezziccheri (Albissola) e Spizzichino (Cuneo). A cui si aggiunge Bari: è stato un anno fuori rosa perché già troppo grande per la Primavera, ha un contratto fino al 2021 e si cercherà di piazzarlo. È diverso il discorso da fare per chi già da qualche tempo si sta affermando su buoni livelli. Sono Rossi, Lombardi e Palombi. Il primo non ha disputato una Serie B molto fortunata a Venezia (insieme a Lombardi dovrà giocare il play-out contro la Salernitana di Lotito) ma rimane un prospetto interessante, difficile credere che non avrà mercato. Per quanto riguarda l'esterno ex Benevento, rimarrà in prestito fino al 2020 nella laguna e poi tornerà alla base sperando di restare. Su Palombi invece pende il diritto di riscatto del Lecce (la Lazio ha la possibilità di un controriscatto), dopo l'ottima stagione in giallorosso potrebbe anche essere confermato.

SALERNITANA E GLI ALTRI - Già da qualche anno il club di Salerno è da considerare una squadra satellite dei biancocelesti, e dalla Campania quest'anno faranno ritorno in 5: Casasola (potrebbe rimanere alla Lazio che lo ha acquistato definitivamente a gennaio), Minala, Di Gennaro, Djavan Anderson e Andrè Anderson. Proprio l'Anderson brasiliano (Andrè) è uno dei ragazzi che ha convinto maggiormente e su cui Tare pone la maggiore fiducia. All'estero invece un'altra stagione da dimenticare per Kishna, Vargic e Tounkara. Quest'ultimo sembra avere mercato in Serie B, per gli altri due sarà complicato trovare una sistemazione.

