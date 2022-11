Lazio, tra Luis Alberto e Sarri tira un'ariaccia: spunta l'idea del prestito

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

LA SITUAZIONE - Che Luis Alberto abbia un carattere complicato si è sempre saputo e non stupisce certo che con Sarri, uno che dice sempre quello che pensa senza mezzi termini, il clima sia decisamente teso. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, per l'ennesima volta si riapre il "caso Luis" che ormai un caso non è più: quello che vorrebbe lo spagnolo si sa da tempo, il trasferimento a Siviglia. Ma si sa che in un rapporto, anche calcistico, le decisioni vanno prese in due e quindi la volontà del centrocampista lascia il tempo che trova. Ciò che è diverso rispetto agli altri anni è che stavolta il club biancoceleste non sembra insistere per trattenerlo e che il rapporto (evidenziato anche dal marginale utilizzo del giocatore) si è freddato. Non è una questione tecnico-tattica, perché di quella non si può discutere. Sarri punta il dito invece sull'atteggiamento, perché è indubbio che il Mago abbia un carattere particolare.

GLI OSTACOLI - Il contratto di Luis Alberto scade nel 2025: l'ingaggio supera i 3,5 milioni di euro annui, con un costo del cartellino stimato da Lotito tra i 25 e i 30 milioni. Queste cifre rappresentano una vera e propria scalata per chi tenta di acquistarlo, o almeno vorrebbe provarci. Il Siviglia è tra questi club. Si pensa quindi ad un prestito, forse l'unica soluzione attuabile, anche se così facendo spunterebbe fuori un nuovo (ma vecchio) problema, quello dell'indice di liquidità: Lotito potrà fare operazioni in entrata e in uscita a patto che siano con la stessa formula. Chissà se il prossimo futuro del numero 10 sarà lontano dalla Lazio, che resta sempre alle prese con gli stessi, identici, problemi.