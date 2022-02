Lazio, tra motivazioni e fiducia: ora il sarrismo fa sognare

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA – L’arrivo di Maurizio Sarri alla Lazio è stato sorprendente, chiunque in seguito all’annuncio si sarà lasciato travolgere da sogni e speranze di vedere la propria squadra ancor più grande. Il toscano però aveva avvisato tutti, prima ancora di iniziare l’opera di trasformazione, che ci sarebbe voluto del tempo. Così allenamento dopo allenamento e partita dopo partita, Mau ha iniziato a infondere la propria filosofia di calcio. A piccole dosi per poter dare il tempo ai suoi ragazzi di adattarsi, inevitabilmente qualche caduta c’è stata ma lui perseverando ha continuato il suo percorso dando sempre più forma al suo progetto. Non è stato facile per il tecnico lavorare sulla mente più che sul fisico dei suoi ragazzi ma ci ha creduto anche per loro e ora ecco la svolta. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, dopo sette lunghi mesi finalmente si comincia a vedere il tanto desiderato e sperato “sarrismo”. Non solo a livello di gioco ma anche livello di personalità e atteggiamento della squadra. Ha imparato a conoscere ogni singolo calciatore, senza smancerie e troppi giri di parole ha saputo esaltare le qualità di ognuno di loro gratificandolo e rendendolo ancor di più utile alla squadra. È soddisfatto del percorso fatto fin qui e lo ha confermato anche dopo le ultime gare. La fiducia è stata l'arma di Sarri, ha conquistato così spogliatoio e società.

