Lazio - Napoli, la squadra chiede un Olimpico da Champions: il dato sui biglietti venduti

La carica dei 30 mila dell'Olimpico in occasione di Lazio - Porto ha conquistato tutti, inclusi Sarri e Immobile. Il primo si è avvicinato alla Nord: "Dovevo ringraziare di persona i tifosi". L'altro ha scritto su Instagram: "Orgoglioso di essere il capitano della Lazio e grazie ai tifosi". Lo spettacolo di giovedì, nonostante l'eliminazione della squadra dall'Europa, è stato un vero show di lazialità, che si si augura possa esser replicato domani contro il Napoli. Fino a ieri il dato sui biglietti venduti era di 9000. Si spera, riporta la rassegna stampa di Radiosei, nell'impennata: ci sono meno di 48 ore per aggiudicarsi un tagliando per il big match e replicare l'atmosfera di Europa League, modello Champions.

Il Napoli è uno snodo cruciale per rimanere in corsa per il quarto posto. Anche perché, con l'eliminazione dall'Europa, Sarri potrà impostare programmi d'allenamento tradizionali. Ora che ha trovato sintonia col gruppo, e non deve lavorare più sulle "teste", si focalizzerà sulla tattica in settimane sgombre d'impegni. La Lazio, inoltre, giocherà in casa 8 partite su 12, considerando anche il derby contro la Roma (da calendario in trasferta). Sono rimaste le gare esterne contro Cagliari, Genova, Spezia e Juventus. A Roma è prevista la sfida col Venezia, il derby. E poi Sassuolo, Torino, Milan, Sampdoria e Verona nell'ultimo turno di campionato. "Senza Europa League saremmo in lotta per la Champions", la frase "cult" di Sarri. Senza Europa, e con i laziali compatti al proprio fianco, niente è impossibile.

