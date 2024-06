Lazio, Tudor e la conferenza stampa d'addio: le ultime

RASSEGNA STAMPA - Igor Tudor si è dimesso da allenatore della Lazio. Il croato ha lasciato dopo appena tre mesi i biancocelesti. Troppe le distanze con la società sulla scelta della squadra del futuro per proseguire insieme. Il tecnico avrebbe dovuto tenere una conferenza stampa per spiegare le ragioni del suo addio, o almeno questa era la voce circolata a inizio settimana. Un incontro con la stampa da organizzare tra Roma e la Croazia che per ora è rimasto in stand by. Come riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l'appuntamento è stato annullato e ora bisogna capire se Tudor dirà la sua in maniera ufficiale sull'addio alla Lazio. Curiosità per le possibili risposte del tecnico dopo le parole di Lotito all'ANSA in cui ha spiegato le sue ragioni. In giornata potrebbe arrivare un comunicato stampa di Tudor per spiegare la sua posizione.