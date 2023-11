Lazio, tutti pazzi per Guendouzi: i numeri di Matteo che ha stregato i tifosi

RASSEGNA STAMPA - Tutti pazzi per Matteo Guendouzi. Il centrocampista francese ha incantato nel derby contro la Roma. I tifosi biancocelesti adorano il calciatore transalpino che con il suo temperamento e la sua personalità ha conquistato tutti. L'edizione odierna de Il Tempo ha elencato i numeri del match di domenica: 11.321 chilometri percorsi, 79% di passaggi riusciti, 17 palloni in avanti giocati, 1 recupero, 33 passaggi completati, 1 tiro. Nessun nuovo acquisto ha avuto un impatto così evidente. Guendouzi è la nuova linfa della Lazio, ha già portato 11 punti (su 17) nelle partite in cui ha giocato. Numeri importanti che l'ex Marsiglia continua a far sognare. Sui social le immagini del transalpino sono le più postate. Ora anche la Lazio deve risalire in classifica e il carattere del centrocampista sarà utile.