Lazio, tutto pronto per il ritiro di Auronzo: le richieste di Sarri

Manca sempre meno all'11 luglio, giorno in cui la Lazio partirà con squadra e allenatore alla volta del ritiro estivo. I preparativi sono in corso ad Auronzo di Cadore per far sì che tutto sia perfetto in questo primo appuntamento con il Comandante. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il tecnico, dopo il sopralluogo dei sui collaboratori in Veneto, ha avanzato una richiesta: un ambiente di lavoro più riservato dove potersi ritirare tra un allenamento e l'altro. Un ufficio insomma o meglio un confessionale dove Sarri parlerà anche con i giocatori. Verrà ricavato da una parte dello spogliatoio dello stadio Zandegiacomo oppure vicino alla palestra del Palazzetto dello Sport.

Non solo, prima della partenza alla volta delle Tre Cime di Lavaredo i collaboratori del tecnico eseguiranno un altro sopralluogo per limare i dettagli. Gli stessi infatti hanno studiato nei minimi dettagli la planimetria del Palazzetto perché cyclette e attrezzi verranno disposti in modo diverso. Un'altra richiesta è l'installazione di una pista di erba artificiale, larga tre metri e lunga cinquanta, per gli esercizi posturali o quasi certamente per gli allunghi e lo scarico dopo il lavoro di potenziamento muscolare. Nei prossimi giorni verranno definite anche le amichevoli, che saranno quattro, come da contratto con la Media Sport Event e il Comune di Auronzo.

