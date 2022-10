Lazio, tutto su Felipe Anderson: Sarri ha scelto ancora lui

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - L’infortunio di Ciro Immobile ha costretto Sarri ha rivedere il tridente e dopo aver provato tutte le combinazioni possibili, il tecnico ha scelto come vice del bomber Felipe Anderson. Il ruolo da falso nueve non è sconosciuto al brasiliano, lo scorso anno si è trovato a ricoprirlo in alcune occasioni, lo ha fatto convincendo e il mister ha deciso di puntare su di lui per sopperire all’assenza del capitano. Ha fatto scintile nella gara con l’Atalanta, il gol è stata solo la ciliegina sulla torta di una prestazione super. E ora, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il toscano lo riproporrà nella sfida di questa sera contro il Midtjylland. Match molto delicato per i biancocelesti che si giocano la qualificazione in Europa League, la situazione del girone, in cui tutte le squadre sono a pari punti, facilita da un lato e lo complica dall’altro dal momento che sono rimaste solo due partite da disputare. Sarri punta sul suo pupillo, la fiducia e la stima che prova nei suoi confronti sono sotto gli occhi di tutti e non manca mai nel ribadirlo. Crede fortemente nelle sue potenzialità e questa ne è l'ennesima dimostrazione.

