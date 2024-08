Lazio, Udinese tabù per Zaccagni: mai un gol in A contro i friulani

RASSEGNA STAMPA- Ha iniziato la stagione con tante novità e adesso nuon vuole fermarsi. La fascia di capitano, la numero dieci sulle spalle, ora Mattia Zaccagni vuole essere il trascinatore della nuova Lazio di Marco Baroni. Sabato l'ex Verona sfida anche un suo tabù personale. Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’Udinese è la formazione contro cui il numero 10 della Lazio ha disputato più minuti in Serie A senza mai andare in gol (668 in 10 gare). Dopo il centro contro il Venezia, l'arciere vuole continuità e in Friuli spera di finire ancora nel tabellino per sfatare questo tabù.