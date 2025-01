Lazio, una statistica fa riflettere: non segna al derby da troppo tempo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non è solo il pensiero di un derby perso, ma anche quello relativo al gol mancato. La gara di ieri all'Olimpico ha visto la Roma trovare due gol nel giro di 8 minuti, due blackout della difesa biancoceleste che hanno concesso la doppia gioia agli uomini di Ranieri che attendevano solo un passo falso dei rivali per portarsi avanti e magari radddoppiare. La squadra di Baroni invece resta all'asciutto di punti e anche di reti, ma la statistica è un po' più preoccupante: l'edizione odierna del Corriere dello Sport infatti sottolinea che la Lazio, per il terzo derby di fila in A, per la prima volta dal 1966-67, non ha segnato (con Sarri, Tudor e ora con Baroni, aveva collezionato due ko e un pareggio).