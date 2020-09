Lazio, Vavro tra aspettative e noie fisiche: il giocatore è chiamato a reagire

È chiamato a reagire Denis Vavro, giocatore su cui la Lazio ha investito più di 10 milioni nella passata finestra estiva di calciomercato. La scorsa stagione il suo impatto con la Serie A non è stato dei migliori, complice un fisiologico adattamento alla Serie A. Quest'anno però le aspettative su di lui sono alte, viste anche le buone qualità mostrate in alcune uscite (vedi la trasferta contro il Genoa dello scorso febbraio). Lo slovacco può dare una grossa mano ad Inzaghi. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, dietro al suo rendimento altalenante ci sono anche delle noie fisiche con cui il giocatore combatte ormai da marzo, quando dopo un'amichevole contro la Primavera iniziarono i suoi problemi di pubalgia. Il difensore è tornato disponibile solo una settimana prima della partita contro l'Atalanta che ha aperto il post lockdown, e nelle gare successive il suo impiego è stato sempre centellinato. Durante le vacanze è rimasto a riposo per far smorzare l'infiammazione, ora però appare un po' indietro rispetto ai compagni e deve recuperare sul piano della forma. Contro il Padova una prestazione negativa, macchiata anche dal fallo da rigore, ma già domani contro il Vicenza può essere la sua occasione per ripartire.

