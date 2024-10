Lazio, Vecino medita l'addio a giugno: il sostituto arriva già a gennaio?

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio pensa se anticipare o meno un colpo già a gennaio. Il motivo? Il possibile addio di Matias Vecino a giugno, al termine del contratto. Come scrive il Messaggero, il 33enne si trova bene a Roma e alla Lazio, ma avrebbe nostalgia di casa e starebbe pensando di tornare in patria per chiudere la sua carriera calcistica. Vecino anche in questa stagione si sta rivelando protagonista, ma va sempre gestito: contro il Nizza aveva rimediato un lieve stiramento e ancora non è tornato al top della condizione. Baroni ad ora lo ha sempre utilizzato come sostituto di Guendouzi o Rovella, per contrastare quanto possibile la tendenza offensiva della squadra.

La società continua a considerare completo il reparto e dunque non affonderà per Folorunsho a gennaio, ma la talent room è comunque a lavoro per cercare qualche giovane di prospettiva. Si continua a seguire Adrian Zeljkovic, 22enne sloveno dello Spartak Trnava valutato 5 milioni. Prezzo ben più alto per Reda Belahyane del Verona, che vorrebbe però trattenerlo fino a giugno. Si monitora anche Gustavo Sà, portoghese del Famalicão. La Lazio dunque sta valutando portare un innesto già a gennaio oppure aspettare giugno, quando Vecino prenderà la decisione definitiva.