Lazio, Vecino sarà un rinforzo in più: torna titolare dopo più di tre mesi

RASSEGNA STAMPA - È tornato Matias Vecino e la Lazio ne ha beneficiato fin da subito. Infatti, nelle ultime due partite in cui è sceso in campo l'ex Inter i biancocelesti hanno trovato la vittoria. Prima a Milano con gol di Pedro all'ultimo; poi a Plzen con il gol in extremis di Isaksen. L'uruguaiano ha dato il suo apporto, ha speso falli e gialli. Vecino è un giocatore affidabile, Baroni lo sa e nonostante il rientro dopo il lungo infortunio non ha esitato ad affidargli spezzoni di partite delicate.

Dopo quest'ora di gioco messa nelle gambe tra Plzen e Milano, Vecino è pronto a tornare titolare stasera contro l'Udinese. Come riporta il Corriere dello Sport, sembrava fosse destinato a tornare titolare giovedì per la sfida di ritorno contro il Viktoria Plzen, soprattutto in vista dell'assenza di Rovella a causa dell'espulsione ricevuta nella sfida d'andata, ma per stasera Baroni ha provato il 4-3-3 per contrastare il centrocampo muscoloso friulano.

Vecino non partiva titolare dal 28 novembre, contro il Ludogorets in Europa League. Da lì ha saltato 13 partite di campionato, 3 di Europa League e 2 di Coppa Italia. Un forfait pesante e prolungato che ha costretto Guendouzi e Rovella a raddoppiare gli sforzi in mediana. Un'assenza pesante che ha costretto la società ad intervenire sul mercato e prendere Belahyane dal Verona. Ora l'ex Inter è tornato a pieno regime, poteva tornare con due settimane d'anticipo, ma staff e tecnico non hanno voluto forzare il suo rientro.