Lazio, voli sulle ali di Zaccagni: i dati del capitano da metà gennaio

RASSEGNA STAMPA - Mattia Zaccagni sta vivendo un momento d'oro. Reduce da 1 gol e 3 assist nelle ultime tre partite, il capitano biancoceleste sta vivendo nel complesso una stagione da assoluto protagonista e ha iniziato l'anno con il botto. Come riporta il Corriere dello Sport, Zaccagni ha realizzato 2 reti e 4 assist nelle ultime 5 partite. C'è quasi sempre lo zampino dell'ex Verona nei 10 punti guadagnati dalla Lazio da metà gennaio in poi. Zac è imprescindibile, si è preso la squadra sulle spalle da quando è il capitano e Baroni conta su di lui anche oggi a Venezia. Sempre lo stesso quotidiano riporta come Zaccagni si stia avvicinando alle 150 presenze in biancoceleste, toccherà la quota significativa contro il Milan a San Siro dovesse partecipare alle prossime tre sfide in programma. Manca un gol per arrivare in doppia cifra in stagione, in campionato è a quota 7 ma la stagione è ancora lunga. La crescita è evidente, la Lazio può contare su di lui e volare sulle ali del suo capitano.