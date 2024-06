Lazio Women, novità assoluta: dove si terrà il ritiro post-promozione

Fonte: Fabrizio Parascani

La Lazio Women ha chiuso la stagione in maniera trionfale conseguendo la promozione in Serie A. Le ragazze di mister Grassadonia, dopo una grande annata e il ritorno nella massima serie si ritroveranno ad Auronzo di Cadore come la squadra maschile. Per la prima volta la Lazio Women svolgerà il ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo dal 27 luglio al 5 agosto. Per dare seguito all'ottima annata appena conclusa, l'allenatore sta discutendo con la Lazio il prolungamento del contratto e la società sta valutando diversi profili da aggiungere alla squadra per poter competere in Serie A. Anche per quanto concerne l'ambito dirigenziale c'è stato un cambiamento: dopo nove anni la ds della Lazio Women Monica Caprini ha lasciato il suo incarico.

