Lazio Women, oggi l’Empoli: sarà decisiva per la salvezza

RASSEGNA STAMPA – Dopo uno stop forzato nella precedente giornata a causa della presenza di casi di Covid nella squadra avversaria, il Pomigliano, la Lazio Women tornerà in campo oggi. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, le ragazze di Catini affronteranno in casa l’Empoli. Sarà una gara fondamentale per loro sia per dare continuità agli ultimi due risultati utili sia per cercare di riacquistare punti preziosi per la salvezza. Sarà senza dubbio un’impresa ardua dal momento che mancano 5 gare al termine del campionato ma la Lazio ne ha una in meno che recupererà nel weekend di Pasqua. Le biancocelesti dovranno prestare molta attenzione in campo e anche alla classifica, dovranno recuperare 8 punti per rimontare il Napoli e 12 per la Fiorentina.

