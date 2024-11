Lazio, Zaccagni part-time: il capitano riparte dalla panchina, l'obiettivo è il Porto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Una condizione da recuperare prima di tornare tra gli undici titolari. Questo il diktat per Zaccagni che partirà dalla panchina stasera contro il Cagliari. La gastroenterite è superata, ma il capitano non è ancora al 100%. L'obiettivo è quello di recuperare le frecce per l'arco in vista del Porto, magari giocando solo uno spezzone stasera per guadagnare minuti nelle gambe. Sarà fondamentale il suo rientro per continuare il cammino europeo: come riporta il Corriere dello Sport, nei primi tre match disputati (tutti vinti) il capitano biancoceleste è sempre sceso in campo, dal primo minuto con il Twente e a gara in corso con Dinamo Kiev e Nizza. Zaccagni non vuole perdere tempo. In estate ha scelto di legarsi ancor di più alla Lazio e di raccogliere l'eredità di Ciro Immobile. Non solo per la fascia, ma per ciò che rappresenta. È una responsabilità pesante, che implica essere presenti nelle partite che possono rivelarsi decisive per il corso della stagione. Oggi l'arciere dovrà vestire ancora per un po' i panni del surfista, prima di riprendere una volta per tutte in mano il suo arco.